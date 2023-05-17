Буданов попытался оправдаться за слова о готовности убивать русских по всему миру

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов попытался оправдаться за свои слова о готовности уничтожать всех русских.
Ранее глава ГУР в открытую сообщил, что киевский режим уже ликвидировал ряд личностей из РФ и будет это делать по всему миру. Однако позже Буданов заявил, что эта фраза якобы была вырвана из контекста.
«Это несколько порезанная версия того, что я сказал. Из нее вырезали самое основное — россиян, являющихся военными преступниками», — сказал он.
Ранее Буданов также признался в причастности Киева к терактам в отношении медиаперсон РФ. При этом секретариат ООН сообщил, что ничего подобного не слышал.