Американское руководство уже совсем скоро оставит киевский режим сражаться с Москвой один на один. Такую неудобную правду обнажил журналист Кирилл Стрельников.
Обозреватель напомнил, что недавно в информационном пространстве появились две крайне неприятные для Киева новости. Сначала журналисты Politico сообщили, что финансовая помощь Вашингтона уже к июлю текущего года подойдет к концу.
Затем стало известно, что так широко разрекламированная американская система противовоздушной обороны Patriot потерпела неудачу во время массированной атаки на Киев со стороны России. Как пишет автор в статье для РИА Новости, для украинской власти эти две новости могут означать лишь одно – киевский режим обречен на провал.
«А нам остается наблюдать за этим спектаклем и готовиться, когда над Украиной опустится финальный занавес», – подытожил журналист.
Ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден получает не все разведывательные данные по ситуации на Украине. Такой информацией поделились журналисты телеканала «360».