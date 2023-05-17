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РИА Новости: денежная помощь США Украине иссякнет уже к июлю

Политика
РИА Новости: денежная помощь США Украине иссякнет уже к июлю

Американское руководство уже совсем скоро оставит киевский режим сражаться с Москвой один на один. Такую неудобную правду обнажил журналист Кирилл Стрельников.

Обозреватель напомнил, что недавно в информационном пространстве появились две крайне неприятные для Киева новости. Сначала журналисты Politico сообщили, что финансовая помощь Вашингтона уже к июлю текущего года подойдет к концу.

Затем стало известно, что так широко разрекламированная американская система противовоздушной обороны Patriot потерпела неудачу во время массированной атаки на Киев со стороны России. Как пишет автор в статье для РИА Новости, для украинской власти эти две новости могут означать лишь одно – киевский режим обречен на провал.

«А нам остается наблюдать за этим спектаклем и готовиться, когда над Украиной опустится финальный занавес», – подытожил журналист.

Ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден получает не все разведывательные данные по ситуации на Украине. Такой информацией поделились журналисты телеканала «360».

#США #Украина #киев