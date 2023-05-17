РИА Новости: денежная помощь США Украине иссякнет уже к июлю

Затем стало известно, что так широко разрекламированная американская система противовоздушной обороны Patriot потерпела неудачу во время массированной атаки на Киев со стороны России. Как пишет автор в статье для РИА Новости, для украинской власти эти две новости могут означать лишь одно – киевский режим обречен на провал.