Депутат Госдумы Шеремет: национализм главы украинской разведки Буданова требует лечения

Глава украинской разведки Кирилл Буданов «болен национализмом». Так новые антироссийские выходки начальника ГУР прокомментировал депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Парламентарий отметил, что зарубежный военный «пропитан ненавистью» ко всему окружающему. Именно поэтому его следует изолировать от общества, предложил собеседник РИА Новости.
«Буданов явно болен национализмом, причем серьезно. Ему нужно срочное лечение комплексным курсом денацификации», — произнес Шеремет.
Ранее начальник ГУР Украины подтвердил причастность своего ведомства к атакам на известных россиян. По его словам, «достать» удалось уже очень многих.