Президенту Белоруссии подарили владимирского тяжеловоза

Руководитель Владимирской области Александр Авдеев подарил белорусскому президенту жеребенка породы владимирский тяжеловоз. В сети разместили видео и фото с животным, которое сейчас обживается на новом месте.
Как пишет издание «Владимирские ведомости», вчера белорусский политик познакомился со своим новым питомцем. После просмотра видео можно сделать вывод, что жеребенок уже освоился в новых условиях, хочет играть и резвиться.
Владимирский тяжеловоз является особой гордостью региона. В прошлом году исполнилось 75 лет со времени выведения данной породы. Лошади данной тяжелоупряжной породы сыграли большую роль в восстановлении народного хозяйства СССР в послевоенные годы. Отныне участвовать в поддержке и сохранении породы будет и Белоруссия.