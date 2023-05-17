Президенту Белоруссии подарили владимирского тяжеловоза

Владимирский тяжеловоз является особой гордостью региона. В прошлом году исполнилось 75 лет со времени выведения данной породы. Лошади данной тяжелоупряжной породы сыграли большую роль в восстановлении народного хозяйства СССР в послевоенные годы. Отныне участвовать в поддержке и сохранении породы будет и Белоруссия.