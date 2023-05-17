Эстонский политолог Райк: единство Евросоюза трещит по швам из-за Украины

Европейский союз не прошел проверку на прочность в виде украинского кризиса. Единство блока буквально трещит по швам, считает эстонский политолог Кристи Райк.
Аналитик отметила, что представители стран ЕС регулярно устраивают дискуссии на тему дальнейшего спонсирования киевского режима. Наиболее острые споры разворачиваются вокруг вопроса отправки вооружения, написала она в Twitter.
«Единство Запада по украинскому вопросу трещит по швам, это уже невозможно скрывать», — подытожила Райк.
Между тем группа стран во главе с Польшей тайно призывает президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт. Такое заявление сделал американский журналист Сеймур Херш, передает телеканал «360».