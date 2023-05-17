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Вице-премьер Чернышенко посетит Кубу 17-19 мая

Политика
Вице-премьер Чернышенко посетит Кубу 17-19 мая

Заместитель руководителя российского кабмина Дмитрий Чернышенко в скором времени посетит Кубу с официальным визитом. Такие сведения озвучил аппарат госслужащего.

По имеющейся информации, поездка вице-премьера в эту республику состоится с 17 по 19 мая. Там чиновник станет участником пленарной сессии бизнес-форума, а также проведет переговоры с кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем.

«Кульминацией визита станет встреча с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем», — говорится в сообщении.

Напомним, что президент Кубы ранее осудил атаку беспилотников на Кремль. Об этом говорилось в материале телеканала «360».

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