Вице-премьер Чернышенко посетит Кубу 17-19 мая

Заместитель руководителя российского кабмина Дмитрий Чернышенко в скором времени посетит Кубу с официальным визитом. Такие сведения озвучил аппарат госслужащего.
По имеющейся информации, поездка вице-премьера в эту республику состоится с 17 по 19 мая. Там чиновник станет участником пленарной сессии бизнес-форума, а также проведет переговоры с кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем.
«Кульминацией визита станет встреча с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем», — говорится в сообщении.
Напомним, что президент Кубы ранее осудил атаку беспилотников на Кремль. Об этом говорилось в материале телеканала «360».