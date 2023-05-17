Reuters: в США допустили ремонт поврежденного ЗРК Patriot после удара российским «Кинжалом» в Киеве

США утверждают, что зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве был поврежден, а не уничтожен при ударах российских ракет «Кинжал», и его можно отремонтировать на территории Украины, передает агентство Reuters.
Американские должностные лица уверены, что ЗРК лишь получил «некоторые повреждения, а один чиновник считает, что стороны уже обсуждают ремонт комплекса.
«Вашингтон и Киев уже обсуждают, как наилучшим образом отремонтировать систему, и на данный момент не кажется, что ее придется вывозить с Украины», — сказано в статье.
Также в материале говорится, что Вашингтон хочет получить дополнительную информацию об инциденте, а оценки скорректируются в зависимости от полученных данных.