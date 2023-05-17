Пользователи Twitter нашли радикальный для фон дер Ляйен выход после ее слов о России

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с жесткой реакцией пользователей Twitter после того, как заявила, что киевские правозащитники требуют призвать официальную Москву к ответственности за якобы военные преступления.
Комментаторы нашли радикальный для высокопоставленной чиновницы выход после ее слов о России. Они призвали ее сложить полномочия и сесть в тюрьму самой.
«Это звучит как бюллетени новостей от нацистов во время Второй мировой войны», — указал один из них.
Ранее телеканал «360» писал, что позиция Евросоюза по освободительной спецоперации России на Украине является проигрышной. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.