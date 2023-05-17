Внешний вид дочери Филиппа Киркорова обеспокоил пользователей Сети

Пока Киркоров отдыхает в Греции, его дети проводят время с дедушкой — народным артистом России Бедросом Киркоровым. На днях Алла-Виктория и ее брат Мартин посетили премьеру мультфильма «Трио в перьях — 2», в котором король российской эстрады озвучил одного из персонажей. Исполнитель опубликовал фото детей после киносеанса.