Внешний вид дочери Филиппа Киркорова обеспокоил пользователей Сети

Дочь народного артиста России Филиппа Киркорова Алла-Виктория заметно поправилась. Обеспокоенные пользователи Сети считают, что наследница певца могла заболеть.
Пока Киркоров отдыхает в Греции, его дети проводят время с дедушкой — народным артистом России Бедросом Киркоровым. На днях Алла-Виктория и ее брат Мартин посетили премьеру мультфильма «Трио в перьях — 2», в котором король российской эстрады озвучил одного из персонажей. Исполнитель опубликовал фото детей после киносеанса.
Пользователи Сети заметили, что внешность Аллы-Виктории заметно изменилась. Девочка поправилась, чем заставила фолловеров Киркорова задуматься о ее здоровье.
«А что с вашей дочерью? Она так сильно поправилась? Не болеет?» — спросил один из подписчиков артиста в соцсети.
Киркоров проигнорировал бестактный вопрос. Возможно, дело в неудачном ракурсе, так как на других снимках девочка выглядит стройной.