Депутаты Госдумы приняли законопроект об обращении с бездомными животными в первом чтении

Государственная дума рассмотрела законопроект об обращении с животными, согласно которому власти регионов России смогут самостоятельно решать судьбу бродячих животных. Он был принят в первом чтении.
Согласно данным, опубликованным на сайте нижней палаты российского парламента, регионы планируют наделить правом самостоятельно определять перечень и порядок организации мероприятий при обращении с бродячими животными. При этом будут учитываться географические, климатические и социально-экономические особенности регионов, передает телеканал «360».
Как утверждает председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, законопроект не подразумевает отмены существования приютов. По его словам, многие регионы России готовы продолжить эту практику.