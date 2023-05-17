Депутаты Госдумы приняли законопроект об обращении с бездомными животными в первом чтении

Согласно данным, опубликованным на сайте нижней палаты российского парламента, регионы планируют наделить правом самостоятельно определять перечень и порядок организации мероприятий при обращении с бродячими животными. При этом будут учитываться географические, климатические и социально-экономические особенности регионов, передает телеканал «360».