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Глава ГУР Буданов заявил, что Киев работает с «оппозицией» России

Политика
Глава ГУР Буданов заявил, что Киев работает с «оппозицией» России

Киевский режим сотрудничает с некой «оппозицией» России. Соответствующее заявление сделал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов на YouTube-канале «Исландия».

Российская «оппозиция» в работе с Киевом якобы предоставляет информацию. Однако военачальник не уточнил, с кем именно сотрудничает украинская разведка и какие сведения получает.

«Это же понятно абсолютно», — ответил Буданов на вопрос о сотрудничестве с «оппозицией» России.

Ранее телеканал «360» сообщил, что глава ГУР подтвердил причастность Киева к терактам против ряда известных граждан РФ. Он заметил, что украинским спецслужбам удалось «достать многих» медийных лиц.

#украинская разведка #буданов #оппозиция