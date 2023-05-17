Глава ГУР Буданов заявил, что Киев работает с «оппозицией» России

Киевский режим сотрудничает с некой «оппозицией» России. Соответствующее заявление сделал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов на YouTube-канале «Исландия».
Российская «оппозиция» в работе с Киевом якобы предоставляет информацию. Однако военачальник не уточнил, с кем именно сотрудничает украинская разведка и какие сведения получает.
«Это же понятно абсолютно», — ответил Буданов на вопрос о сотрудничестве с «оппозицией» России.
Ранее телеканал «360» сообщил, что глава ГУР подтвердил причастность Киева к терактам против ряда известных граждан РФ. Он заметил, что украинским спецслужбам удалось «достать многих» медийных лиц.