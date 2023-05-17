«Аэрофлот» призвал внести почти сотню изменений в пассажирские салоны самолетов Ту-214

Также на креслах бизнес-класса «Аэрофлот» посоветовал установить под спинкой опускающуюся подножку для человека, сидящего в следующем ряду, а в столиках сделать подставки для телефона или планшета. Кроме того, на кухне перевозчик хочет использовать оборудование стандарта ATLAS, пишет РБК.