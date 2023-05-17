«Аэрофлот» призвал внести почти сотню изменений в пассажирские салоны самолетов Ту-214

Российская компания «Аэрофлот» предложила внести 99 изменений в салон самолета Ту-214, текущую стоимость которого специалисты оценивают в 500 млн рублей.
В частности, предложения касаются кресел, багажных полок, сервисной панели пассажиров, кухни, системы развлечения и так далее. Например, авиаперевозчик попросил увеличить объем багажных полок, чтобы чемоданы размещались поперек «на боку» и на одну полку можно было положить до шести чемоданов cabin size.
Также на креслах бизнес-класса «Аэрофлот» посоветовал установить под спинкой опускающуюся подножку для человека, сидящего в следующем ряду, а в столиках сделать подставки для телефона или планшета. Кроме того, на кухне перевозчик хочет использовать оборудование стандарта ATLAS, пишет РБК.
Россиянам ранее рассказали, что цены на авиабилеты по стране летом вырастут на 10%. При этом количество перелетов также увеличится, сообщает телеканал «360».