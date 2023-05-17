Захарова: реакция ООН на слова Буданова о терактах в РФ неприемлема

Москва считает, что секретариат ООН подвергся чудовищной деградации, которую проявили представители организации, комментируя признание главы украинской разведки Кирилла Буданова о терактах на территории РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Напомним, Буданов ранее заявил, что Киев причастен к терактам против известных россиян. Он сообщил, что его структура уже «очень многих достала» из числа медийных или публичных лиц.
«Вопрос в том, что речь идет о недопустимости деградации секретариата ООН, проявления которой мы видим — и они чудовищны. Я не знаю и не представляю себе человека, который мог бы после подобного смотреть людям в глаза», — отметила она в эфире радио Sputnik.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что выступает против любых терактов. Таким образом он прокомментировал признание Буданова.