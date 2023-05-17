Politico: Евросоюз не сможет одновременно принять Украину и Турцию

Европейский союз окажется перед тяжелым выбором при расширении. Об этом информирует агентство Politico со ссылкой на источники.
Экономика объединения не сможет позволить себе принять Украину и Турцию. Как полагает собеседник издания, Брюсселю, возможно, придется отказать Анкаре в евроинтеграции.
«В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы — это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить как Турцию, так и Украину. Рынок этого не вынесет», — цитирует европейского чиновника Politico.
Ранее телеканал «360» сообщил, что главы МИД стран ЕС на переговорах с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой не обсуждали членство страны в объединении.