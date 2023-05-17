Илон Маск хотел бы видеть «нормального человека» президентом США

Миллиардер Илон Маск рассказал о своем видении будущего президента США. Хотелось бы, чтобы это был «нормальный человек», рассказал в интервью телеканалу CNBC предприниматель.
«Хотелось бы, чтобы президентом был просто нормальный человек», – заявил Маск.
Бизнесмен назвал президента «главным "гендиректором" страны» и заявил, что хочет «хорошего "гендиректора" Америки». В то же время миллиардер заверил, что не считает президентские выборы в США 2020 года «украденными».
Бывший президент США Дональд Трамп настаивает, что президентские выборы 2020 года выиграл он, и заявляет о подтасовках результатов голосования. Однако попытки политика доказать махинации и оспорить победу 46-ого лидера США Джо Байдена в судах завершились ничем.