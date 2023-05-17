МИД Индии посоветовал Боррелю посмотреть правила Евросоюза после слов о российской нефти

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар ответил на слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о возможном ограничении импорта индийских нефтепродуктов из российской нефти. Ответ министра опубликовало агентство ANI.
Джайшанкар посоветовал Боррелю посмотреть на правила Совета Евросоюза. По его словам, в третьих странах российская нефть подвергается глубокой переработке, из-за чего перестает рассматриваться как продукт из России.
«Я призываю вас ознакомиться с постановлением Совета ЕС 833/2014», — добавил Джайшанкар.
Боррель ранее заявил, что Евросоюзу необходимо принять меры в отношении используемого индийскими предприятиями способа заработка на российской нефти. Политик назвал продажу бензина и дизельного топлива из российского сырья в страны Евросоюза обходом санкций. Он предложил задействовать механизмы национальных правительств.