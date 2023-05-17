Москвичка рассказала об отношении к россиянам в Грузии

Посетившая столицу Грузии москвичка поделилась впечатлениями от поездки и раскрыла правду об отношении к россиянам в Тбилиси. О личном опыте девушка рассказала порталу MSK1.RU.
Москвичка посоветовала не ловить такси прямо в аэропорту. Лучше воспользоваться проверенными специальными сервисами, объяснила женщина. В Грузии важно иметь при себе наличные деньги, но быть настороже во время прогулок из-за большого количества зазывал на улицах грузинских городов, добавила она.
Россиянка подчеркнула, что во время поездки в Грузию не сталкивалась с негативом из-за национальности. Атмосфера на протяжении всего путешествия оставалась дружелюбной, заверила женщина.