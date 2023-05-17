Москвичка рассказала об отношении к россиянам в Грузии

Москвичка посоветовала не ловить такси прямо в аэропорту. Лучше воспользоваться проверенными специальными сервисами, объяснила женщина. В Грузии важно иметь при себе наличные деньги, но быть настороже во время прогулок из-за большого количества зазывал на улицах грузинских городов, добавила она.