Newsweek: отели Нью-Йорка выгоняют ветеранов ради прибыли от заселения мигрантов

По ее словам, такой «обмен» позволяет владельцам отелей получить дополнительную прибыль в размере около 100 долларов за ночь. Журналистка рассказала о 20 ветеранах, которым сказали, что они «должны уехать». Правозащитники помогли бездомным людям расселиться в другие отели.