Newsweek: отели Нью-Йорка выгоняют ветеранов ради прибыли от заселения мигрантов

Отели американского штата Нью-Йорк начали выгонять ветеранов, чтобы заселить мигрантов. Информацию об этом сообщила обозреватель Newsweek Джулия Карбонаро.
По ее словам, такой «обмен» позволяет владельцам отелей получить дополнительную прибыль в размере около 100 долларов за ночь. Журналистка рассказала о 20 ветеранах, которым сказали, что они «должны уехать». Правозащитники помогли бездомным людям расселиться в другие отели.
Карбонаро обвинила администрацию президента США Джо Байдена и губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул в действиях, которые привели к кризису. В результате многие ветераны и другие люди оказались в группе риска.