Стратегия Запада на Украине не может быть успешной и не ведет ни к чему хорошему. Об этом заявил немецкий политолог Йоханнес Варвик.
Действия западных стран только усугубляют конфликт, но никак не способствуют урегулированию украинского кризиса, отметил он. По словам эксперта, «наивно делать вид», что политика Запада имела успех, учитывая колоссальные разрушения, серьезные потери и значительный потенциал эскалации.
Варвик уточнил, что Запад еще в преддверии конфликта перешел обозначенные Россией красные линии. Финалом украинского кризиса станет осознание западными странами того, что Украина находится в российской сфере влияния, констатировал политолог.