Кисида предсказал затяжной характер конфликта на Украине

Ситуация вокруг Украины будет иметь затяжной характер. Странам G7 необходимо продемонстрировать солидарность и поддержать Киев. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Также он призвал принимать жесткие антироссийские санкции на фоне помощи Украине. Кисида предложил поднять этот вопрос на саммите Группы семи, который состоится с 19 по 21 мая 2023 года. Премьер подчеркнул, что считает встречу лидеров G7, проходящую в Хиросиме, очень значимым событием.
Кроме этого, японский политик затронул вопрос крупномасштабного международного кризиса. Среди них энергетический и продовольственный.