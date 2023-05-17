Кисида предсказал затяжной характер конфликта на Украине

Также он призвал принимать жесткие антироссийские санкции на фоне помощи Украине. Кисида предложил поднять этот вопрос на саммите Группы семи, который состоится с 19 по 21 мая 2023 года. Премьер подчеркнул, что считает встречу лидеров G7, проходящую в Хиросиме, очень значимым событием.