СМИ: своим подарком Зеленский оскорбил папу римского и всех христиан

Зеленский привез в Ватикан икону Богоматери с младенцем Христом, который был изображен в виде черного пятна. По задумке это должно было символизировать гибель украинских детей, однако христиане восприняли это совершенно иначе. Для верующих такое искажение священных символов является настоящим богохульством.