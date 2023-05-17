СМИ: своим подарком Зеленский оскорбил папу римского и всех христиан

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Ватикан умудрился оскорбить папу римского Франциска и всех христиан своим бестактным подарком. Об этом пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.
Зеленский привез в Ватикан икону Богоматери с младенцем Христом, который был изображен в виде черного пятна. По задумке это должно было символизировать гибель украинских детей, однако христиане восприняли это совершенно иначе. Для верующих такое искажение священных символов является настоящим богохульством.
Вторым подарком Зеленского стала бронепластина с ликом Богородицы, кровью и флагом Украины. Писатель Раньеро Ла Валле отметил, что Зеленскому преподнесли оливковую ветвь-символ мира, а он позволяет себе источать лишь войну и смерть.