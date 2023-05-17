CNN: США закупят 3 млн баррелей нефти для восполнения стратегического резерва

Американское министерство энергетики рассматривает возможность приобретения черного золота в одном из четырех крупных нефтехранилищ Big Hill. Запасы топлива в SPR упали до 362 миллионов баррелей, что является худшим показателем с 1983 года. При этом телеканал отмечает, что на момент вступления Байдена на пост президента резерв составлял 638 миллионов баррелей.