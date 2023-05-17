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CNN: США закупят 3 млн баррелей нефти для восполнения стратегического резерва

Экономика
CNN: США закупят 3 млн баррелей нефти для восполнения стратегического резерва

Администрация президента США Джо Байдена планирует закупить три миллиона баррелей нефти для восполнения истощенного резерва. Информацию об этом сообщил телеканал CNN.

Американское министерство энергетики рассматривает возможность приобретения черного золота в одном из четырех крупных нефтехранилищ Big Hill. Запасы топлива в SPR упали до 362 миллионов баррелей, что является худшим показателем с 1983 года. При этом телеканал отмечает, что на момент вступления Байдена на пост президента резерв составлял 638 миллионов баррелей.

Ранее Международное энергетическое агентство повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в текущем году. Востребованность топлива составит рекордные 102 млн б/с.

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