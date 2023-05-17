Маск объяснил, почему спит не более шести часов в сутки

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск спит не более шести часов в день, а трудится без выходных. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом телеканала CNBC.
«Время — единственная реальная валюта», – пояснил бизнесмен.
Предприниматель добавил, что именно из этих соображений решил оставить должность гендиректора социальной сети Twitter. Он планирует бросить силы на развитие других своих проектов – Tesla и SpaceX.
По словам миллиардера, чтобы выспаться, ему хватает шести часов отдыха. Он пытался уделять сну меньше времени, но тогда чувствовал упадок сил. Маск отметил, что в году у него всего два-три дня выходных.