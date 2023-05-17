«МК»: жители Хмельницкого пожаловались на «аномальщину» после взрыва «урановых снарядов»

После мощного взрыва склада в Хмельницком, где, предположительно, хранились снаряды с обедненным ураном, жители города начали замечать необъяснимые вещи. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Хоть официальные власти и пытаются успокоить население, граждане уверены, что их обманывают. Жители города хотят знать, почему после взрыва началась внезапная очистка водопровода, активизировалась коммунальная техника. Все обеспокоены также массовым выбросом на берег мертвой рыбы из реки Южный Буг через день после инцидента.
Есть информация, что после взрыва на складе ВСУ из города начали оперативно вывозить «вип-персон». Комментарии в социальных сетях от горожан с упоминанием радиации кто-то удаляет.