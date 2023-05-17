«МК»: жители Хмельницкого пожаловались на «аномальщину» после взрыва «урановых снарядов»

Хоть официальные власти и пытаются успокоить население, граждане уверены, что их обманывают. Жители города хотят знать, почему после взрыва началась внезапная очистка водопровода, активизировалась коммунальная техника. Все обеспокоены также массовым выбросом на берег мертвой рыбы из реки Южный Буг через день после инцидента.