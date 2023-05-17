Ilta-Sanomat: забор на границе с Россией напоминает ограждение для детской площадки

Забор на границе Финляндии с Россией похож на ограждение для детской площадки. Идея его установки кажется шуткой, говорится в статье обозревателя финского издания-Sanomat Ииды Халликайнен.
Пограничная служба Финляндии планирует построить около 200 километров забора вдоль границы с Россией в течение нескольких лет. Стоимость проекта составит 380 млн евро, говорится в статье.
Профессор Юсси Лайне отметил, что идея со строительством тестового участка забора кажется ему шуткой. Это ограждение не соответствует изображениям изначального проекта, подчеркнул эксперт.
«Тестовый участок напоминает забор для детской площадки. Но я не очень-то удивлен», — рассказал журналистке профессор.
Эксперт назвал проект пустой тратой средств налогоплательщиков. Целесообразность строительства забора на границе остается неясной, заключил Лайне.