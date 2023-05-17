ФАН опубликовал кадры с последнего наступления ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Фактически город был взят «музыкантами» еще в прошлом месяце. Но кровопролитные и активные схватки в районе продолжаются. ВСУ, оставляя занятые точки, стараются сделать город непригодным для жизни, нанося удары по домам и обстреливая их из тяжелых вооружений.