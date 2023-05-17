Белый дом: США поддержат мирный план ЮАР, если он будет соответствовать позиции Зеленского

Вашингтон может поддержать план по урегулированию конфликта нескольких африканских государств под предводительством ЮАР, если он будет соответствовать позиции Владимира Зеленского. Об этом заявили представитель Белого дома Джон Кирби.
По его словам, американская сторона выступит за любое предложение по завершению боевых действий, которое покажется ей правомерным. Для этого ему необходимо заручиться поддержкой президента Владимира Зеленского и населения Украины.
«Ничто об Украине без Украины», – заявил Кирби.
Чиновник отметил, что мирный план должен основываться на принципах ООН. Кроме того, он должен включать в себя десять пунктов урегулирования, предложенных Зеленским.