Сальдо опроверг сообщения о призыве в ВС РФ жителей Херсонской области

Сообщения о призыве жителей Херсонской области на военную службу в ВС России не соответствуют действительности. Такое заявление в своем Telegram-канале опубликовал врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«Конечно, это ложь, выдуманная лгунами по собственному образцу и подобию», — объяснил он.
Чиновник в своем сообщении указал, что желающие участвовать в специальной военной операции (СВО) херсонцы могут вступить в добровольческий батальон им. Василия Маргелова, который входит в Вооруженные силы РФ.
Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума в сентябре 2022 года. Тогда же в состав России вошли Запорожская область, ДНР и ЛНР.