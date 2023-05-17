Политолог оценил шансы Запада склонить центральноазиатские страны к санкциям против РФ

В этом ряду немного особняком стоит Киргизя. Ведь в этой стране русский язык используется наравне с государственным. Также важно отметить, что именно президент Киргизии Садыр Жапаров недавно первым официально подтвердил, что приедет в Москву на Парад Победы. Но в то же время в Киргизии действует большое количество западных НКО, которые дестабилизируют в стране обстановку, разгоняя антироссийскую повестку.