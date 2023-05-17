Политолог оценил шансы Запада склонить центральноазиатские страны к санкциям против РФ

Страны Запада, и в первую очередь Британия, развивая активную антироссийскую деятельность в Центрально-Азиатском регионе, пытаются сформировать новую геополитическую реальность. Именно с этой целью Запад давит на страны Центральной Азии, склоняя их присоединиться к антироссийским санкциям.
Об этом в беседе с газетой «Взгляд» рассказал генеральный директор института ЕАЭС, политолог Владимир Лепехин, комментируя заявление МИД РФ о том, что не исключена возможность присоединения стран Центральной Азии к антироссийским санкциям.
По мнению Владимира Лепехина, у западных стран недостаточно влияния в Центральной Азии, поэтому те государства, которым придется поддержать санкции, все же будут лавировать и стараться сохранить связи с Москвой.
«В наиболее сложном положении находится Казахстан. Еще со времен президентства Назарбаева выстроилась зависимость республики от Великобритании, широко присутствует их агентура, и на Астану давят как на ключевую точку, – отметил политолог. – Вместе с тем у казахов тесные связи с Россией в экономике и логистике. Поэтому, очевидно, государству придется как-то лавировать, присоединяясь к санкциям и в то же время их обходя».
А остальные страны региона, по мнению эксперта, и вовсе имеют шансы избежать присоединения к антироссийским санкциям. Например, Туркмения зависит не столько от западных стран, сколько от Китая. А Таджикистан – от России и Китая. А значит этим странам западные санкции точно не интересны.
Узбекистану в последние десять лет удалось преодолеть зависимость от Соединенных Штатов, так как туда идут российские многомиллиардные инвестиции. То есть этой стране совсем невыгодно портить хорошие отношения с РФ.
В этом ряду немного особняком стоит Киргизя. Ведь в этой стране русский язык используется наравне с государственным. Также важно отметить, что именно президент Киргизии Садыр Жапаров недавно первым официально подтвердил, что приедет в Москву на Парад Победы. Но в то же время в Киргизии действует большое количество западных НКО, которые дестабилизируют в стране обстановку, разгоняя антироссийскую повестку.
Поэтому, возможно киргизам придется активнее других лавировать, изображая присоединение к санкциям, и на самом деле их обходя.
«По моему мнению, западные страны сегодня не просто пытаются оторвать Центрально-Азиатский регион от России. Их цель – сформировать новую геополитическую реальность. И самую активную антироссийскую политику проводит Британия», – рассуждает Лепехин.
Яркий пример этому, по его словам, можно увидеть на Украине, куда западные страны поставляют вооружения и наемников. И Лондон, полагая, что геополитическое влияние в Азии уже поделено между Вашингтоном и Пекином, прикладывает усилия к тому, чтобы оторвать и себе хоть кусочек и тоже получить статус великой державы.