Офис Зеленского: ВСУ не хватает вооружения для начала контрнаступления

ВСУ не хватает вооружения для начала контрнаступления. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.
По его словам, уровень оборудования слишком низок для наступательной операции. Также Жовква рассказал, что украинский лидер отправился в европейское турне с целью попросить дополнительные пакеты военной помощи для ВСУ.
Замглавы офиса Зеленского подчеркнул, что киевские власти хотят, чтобы контрнаступление прошло успешно. Успехом он назвал «освобождение всех захваченных территорий Украины».
Ранее Зеленский сообщил, что ВСУ необходимо больше времени для начала контрнаступления. Если это случится сейчас, то Украина потеряет много людей, добавил он.