Юрий Кот о попытках ЦРУ вербовать россиян: пытаются ослабить Россию изнутри

Запад очень боится того, что Россия смотрит в сторону величия. И поэтому Вашингтон вновь делает ставку на внутренний раскол, рассчитывая повторить то, что удалось сделать с Российской империей во время Первой мировой войны.
Об этом в эфире радио Sputnik рассказал политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот, который прокомментировал попытки ЦРУ вербовать предателей из числа россиян через Telegram-канал.
Ранее американское Центральное разведывательное управление создало Telegram-канал и опубликовало там пропагандистский ролик на русском языке, в котором говориться, что спецслужбы США заинтересованы в получении от граждан РФ определенной информации об экономике и высшем руководстве страны. В другом сообщении на этом же канале говориться, что ЦРУ впервые устанавливает в Telegram присутствие, чтобы дать возможность тем, «кто чувствует себя вынужденным взаимодействовать» со спецслужбами США, выйти на связь.
Комментируя ситуацию, Юрий Кот отметил, что Вашингтон пытается ослабить Россию изнутри – то есть прибегает к своим излюбленным методам.
«Они только на это и рассчитывали изначально. Опыт Первой мировой, когда Россия внутри себя обвалилась – внутренний раскол, дестабилизация, стравливание одних с другими, предательство откровенное, измена – все это привело к тому, что великая Российская империя рухнула, – напомнил политолог. – Сегодня Россия только смотрит в сторону величия, и этого очень боится Запад. И, конечно же, они пытаются использовать тот же инструментарий».
То есть имеет место открытое вмешательство иностранного государства в российские внутренние дела, подчеркнул Кот. Получается, что американцы, которые с Россией вроде бы не воюют, и которые постоянно декларируют, что в дела других стран якобы не вмешиваются, на деле действуют прямо противоположным образом.
Ведь Соединенные Штаты только этим и занимаются, особенно по отношению к России – оказывают на нее беспрецедентное давление, предпринимают откровенные атаки, открыто хотят превратить всех россиян в изгоев и уничтожить и Россию, и всю русскую цивилизацию, перечислили Юрий Кот.