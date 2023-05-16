Юрий Кот о попытках ЦРУ вербовать россиян: пытаются ослабить Россию изнутри

Ранее американское Центральное разведывательное управление создало Telegram-канал и опубликовало там пропагандистский ролик на русском языке, в котором говориться, что спецслужбы США заинтересованы в получении от граждан РФ определенной информации об экономике и высшем руководстве страны. В другом сообщении на этом же канале говориться, что ЦРУ впервые устанавливает в Telegram присутствие, чтобы дать возможность тем, «кто чувствует себя вынужденным взаимодействовать» со спецслужбами США, выйти на связь.