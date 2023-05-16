Госдеп США обеспокоился возобновлением авиасообщения между Россией и Грузией

По его словам, если рейсы между Россией и Грузией снова начнут совершаться, это вызовет беспокойство не только у США, но и у других стран и компаний, которые работают в аэропортах Грузии. Вероятно, им придется обслуживать суда, попадающие под экспортно-импортные ограничения.