Соскин указал на политическую несостоятельность Зеленского после слов о победе Киева

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о ближайшем триумфе над РФ говорят о его несостоятельности как политика. Такую точку зрения выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Эти залихватские заявления Зеленского, что мы победим — это все разговоры маленького мальчика в песочнице», — заявил он.
Эксперт добавил, что в отношении Украины начали «сгущаться тучи». В самом государстве сложилась достаточно сложная социальная, духовная и национальная ситуация. Он объяснил это попыткой киевского режима, в том числе, запретить использование русского языка.
Соскин ранее предостерег Зеленского от контрнаступления. По его мнению, будущий контрудар обречен на провал. Эскалация боевых действий приведет только к человеческим потерям ВСУ.