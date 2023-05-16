Пригожин: депутат Соболев не отражает позицию КПРФ по ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил благодарность главе КПРФ Геннадию Зюганову за слова поддержки в адрес «оркестра» на фоне «снарядного голода» и подчеркнул, что мнение депутата Виктора Соболева на этот счет никак не отражает позиции фракции. Слова бизнесмена привела его пресс-служба.