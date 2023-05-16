Пригожин: депутат Соболев не отражает позицию КПРФ по ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил благодарность главе КПРФ Геннадию Зюганову за слова поддержки в адрес «оркестра» на фоне «снарядного голода» и подчеркнул, что мнение депутата Виктора Соболева на этот счет никак не отражает позиции фракции. Слова бизнесмена привела его пресс-служба.
По словам предпринимателя, Зюганов призвал организовать поставку боеприпасов еще в первые дни «снарядного голода». Пригожин от лица всей военной компании поблагодарил главу КПРФ за оказанную помощь.
«Да, я хочу подчеркнуть, что Геннадий Андреевич Зюганов в тот момент, когда началась вторая волна искусственного "снарядного голода", созданного министерством обороны, делал заявление в поддержку того, чтобы ЧВК "Вагнер" дали снаряды. И я, и бойцы ЧВК "Вагнер", безусловно, ему в этом благодарны», – отметил он.
Бизнесмен также высказался о Соболеве и о его словах против «оркестра». По мнению Пригожина, заявления парламентария являются его личным мнением, которое призвано поддержать «финансовых дружком-сослуживцев».