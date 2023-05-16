Мэрия французской коммуны Греаск объявила тревогу из-за удавов на улицах

Режим тревоги введен во французской коммуне Греаск в связи со змеями, которых неизвестные выпустили на улицы в районе детского образовательного учреждения и спортивной площадки. Об этом сообщила мэрия населенного пункта в соцсетях.
«Возле стадиона и начальной школы Греаска некто выпустил на свободу змей», – указано в публикации.
Администрация комунны призвала жителей сохранять осторожность и избегать контактов с рептилиями. Местные правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Ведется поиск хозяина животных.
Позже СМИ уточнили, что речь идет о «нескольких удавах». Первые фотографии рептилий появились в соцсетях еще в субботу.