«Гнездо» полностью зачищено — Пригожин об успехах ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Пригожин подчеркнул, что в настоящее время противник занимает лишь 1,46 квадратного километра территории города. По его словам, чтобы полностью взять населенный пункт, «музыкантам» необходимо выбить противника из квартала ниже улицы Юбилейной, а также из небольшого куска частного сектора.