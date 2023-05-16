«Гнездо» полностью зачищено — Пригожин об успехах ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о ходе боев за освобождение Бахмута (Артемовска).
Пригожин подчеркнул, что в настоящее время противник занимает лишь 1,46 квадратного километра территории города. По его словам, чтобы полностью взять населенный пункт, «музыкантам» необходимо выбить противника из квартала ниже улицы Юбилейной, а также из небольшого куска частного сектора.
«"Гнездо" полностью зачищено, под контролем противника остается последний дом», — заявил основатель «оркестра» в аудиокомментарии.
Евгений Пригожин ранее прокомментировал заявление украинского военнослужащего, рассказавшего, что бойцы ЧВК «Вагнер» штурмуют позиции ВСУ в Бахмуте «как бешеные». По словам основателя «оркестра», бешенство в этом деле только приветствуется.