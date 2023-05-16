Госдеп США готов заплатить 10 миллионов долларов за данные о российском хакере Матвееве

Награду в 10 миллионов долларов пообещали заплатить в Госдепартаменте США за информацию, которая привела бы к аресту россиянина Михаила Матвеева.
Мужчину обвиняют в кибервымогательствах. Ему предъявили официальные обвинения, а также ввели санкции по линии министерства финансов в его отношении.
«Мы предпринимаем эти действия против Матвеева в связи с его участием в кибервымогательствах против правоохранительных органов США, частных компаний и критической инфраструктуры по всему миру», — говорится в сообщении, текст которого приводит РИА Новости.
На сегодняшний день известно, что Матвеев родился в 1992 году. Россиянин имеет калининградскую прописку и действует в Сети под различными псевдонимами. Среди известных BORISELCIN и WAZAWAKA.