Венгерский эксперт в сфере безопасности Дьердь Ногради пригрозил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому Пятой статье НАТО в ответ на планы киевского режима взорвать трубопровод «Дружба». Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала его слова.
Дипломат напомнила Ногради, что ряд стран Североатлантического альянса самовольно разрушили «Северные потоки», являющиеся объектом европейской критической инфраструктуры. В ответ представители военного блока лишь «развели руками», подчеркнула она.
«Угрожать киевскому режиму Североатлантическим альянсом, это как пугать ежа… лесными ягодами и грибами (я сегодня романтично настроена)», — пишет Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский предложил уничтожить трубопровод «Дружба». Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на утекшие в сеть данные Пентагона.