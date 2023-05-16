Клинцевич объяснил, как ВС РФ удалось перехватить британские ракеты Storm Shadow

Российским средствам противовоздушной обороны удалось переработать стратегию по перехвату британских крылатых ракет Storm Shadow в зоне спецоперации и успешно сбить их. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Клинцевич.
В интервью «Свободной Прессе» он отметил, что у систем ПВО не получилось с первого раза уничтожить снаряд за счет новизны используемого боеприпаса и устаревшим лекалам работы сил ПВО. Однако после этого российские военные смогли переработать систему анализа Storm Shadow и успешно перехватили их.
«Если, тогда они смогли нас обмануть, то сейчас наши системы ПВО переработали математику, в алгоритмы появления ракет введены новые показатели. Теперь нам понятно — как она летит, как маневрирует, на каких этапах какую сигнатуру она излучает», — объяснил Клинцевич.
Кроме того, эксперт добавил, что на сегодняшний день британские ракеты уже не представляют такой сложности, ведь российские бойцы научились их перехватывать.