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Клинцевич объяснил, как ВС РФ удалось перехватить британские ракеты Storm Shadow

Армия
Клинцевич объяснил, как ВС РФ удалось перехватить британские ракеты Storm Shadow

Российским средствам противовоздушной обороны удалось переработать стратегию по перехвату британских крылатых ракет Storm Shadow в зоне спецоперации и успешно сбить их. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Клинцевич.

В интервью «Свободной Прессе» он отметил, что у систем ПВО не получилось с первого раза уничтожить снаряд за счет новизны используемого боеприпаса и устаревшим лекалам работы сил ПВО. Однако после этого российские военные смогли переработать систему анализа Storm Shadow и успешно перехватили их.

«Если, тогда они смогли нас обмануть, то сейчас наши системы ПВО переработали математику, в алгоритмы появления ракет введены новые показатели. Теперь нам понятно — как она летит, как маневрирует, на каких этапах какую сигнатуру она излучает», — объяснил Клинцевич.

Кроме того, эксперт добавил, что на сегодняшний день британские ракеты уже не представляют такой сложности, ведь российские бойцы научились их перехватывать.

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