Клинцевич объяснил, как ВС РФ удалось перехватить британские ракеты Storm Shadow

В интервью «Свободной Прессе» он отметил, что у систем ПВО не получилось с первого раза уничтожить снаряд за счет новизны используемого боеприпаса и устаревшим лекалам работы сил ПВО. Однако после этого российские военные смогли переработать систему анализа Storm Shadow и успешно перехватили их.