Владельца компании «Сибиряк» задержали в Красноярске по делу о хищении бюджетных средств

В Красноярске сотрудники ФСБ задержали генерального директора крупной компании-застройщика «Сибиряк» Владимира Егорова, передают «Известия».
По информации издания, предпринимателя заподозрили в особо крупном хищении бюджетных средств в рамках строительства одного из объектов. Подробности не приводятся.
Отмечается, что два года назад организация уже попадала в поле зрения стражей порядка — тогда силовики нагрянули с обысками к сыну бизнесмена Константину Егорову, который являлся исполнительным директором в компании «Сибиряк».