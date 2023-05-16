Индексы турецких банков обвалились на 8% после первого тура президентских выборов

Индекс банков Турции BIST Banks обвалился на 8% по прошествии первого тура президентских выборов в стране. Такой информацией делится агентство Reuters.
Однако во вторник, 16 мая, турецкий фондовый рынок начал постепенное восстановление и вырос на 1,8% после двухдневного падения на 20% от своей изначальной цены.
В то же время курс турецкой лиры снизился до 19,71 лиры к доллару. Сейчас он подходит к своему минимальному значению в 19,8 лиры, которое было зафиксировано в стране в марте 2023 года. При этом цена на страхование государственного долга Турции от дефолта выросла на 18 пунктов за одни сутки.