Индексы турецких банков обвалились на 8% после первого тура президентских выборов

В то же время курс турецкой лиры снизился до 19,71 лиры к доллару. Сейчас он подходит к своему минимальному значению в 19,8 лиры, которое было зафиксировано в стране в марте 2023 года. При этом цена на страхование государственного долга Турции от дефолта выросла на 18 пунктов за одни сутки.