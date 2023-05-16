Глава Медиагруппы «Патриот» Столярчук рассказал о достоинствах Международного юридического форума

Деловая программа форума состояла из более чем 150 мероприятий. По словам главы Медиагруппы «Патриот», в этом году обсуждались очень важные вопросы. Так, он согласился с зампредседателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым, который заявил, что площадки вроде международного уголовного суда, европейского суда по правам человека и международного суда ООН утратили свою привлекательность.