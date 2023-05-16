Глава Медиагруппы «Патриот» Столярчук рассказал о достоинствах Международного юридического форума

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук стал участником XI Международного юридического форума в Петербурге и рассказал о главных достоинствах этого мероприятия.
По словам руководителя медиахолдинга, он каждый год старается посещать форум. На площадке происходит обсуждение важных и злободневных тем, а спикерами выступают именитые специалисты.
«Стараюсь каждый год посещать форум, чтобы обсудить актуальные вопросы права и увидеть старых друзей, преподавателей ведущих университетов страны и служителей закона в нашей стране», — отметил Столярчук.
Деловая программа форума состояла из более чем 150 мероприятий. По словам главы Медиагруппы «Патриот», в этом году обсуждались очень важные вопросы. Так, он согласился с зампредседателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым, который заявил, что площадки вроде международного уголовного суда, европейского суда по правам человека и международного суда ООН утратили свою привлекательность.
По мнению Столярчука, США давно извратили институты международного права и стали использовать их в корыстных целях. В такой ситуации только Конституция России должна иметь высшую силу на территории страны, чтобы избежать давления со стороны внешних врагов, резюмировал он.
В работе пленарного заседания форума приняли участие представители правовой системы шести стран. Это Индонезия, Египет, Иран, Индия, Республика Узбекистан и Сербия.