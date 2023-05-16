Добыча газа в США может упасть на фоне сокращения числа буровых станций

Биржевые цены на газ в Соединенных Штатах увеличиваются на фоне заявления американского энергетического концерна Baker Hughes о сокращении количества функционирующих газовых буровых станций в США на 16 штук. Об этом сообщает Profinance.ru.
Происходящее на газовом рынке не стало неожиданностью из-за падения цен на ресурс на 75% в августе 2022 года на фоне переизбытка предложения. Подобная тенденция приводит к тому, что американские энергетические компании сокращают добычу голубого топлива.
В Nabors Industries сделали прогноз о падении числа работающих буровых установок на 9% уже к лету текущего года. Такие же предположения озвучили в Comstock Resources и Southwestern Energy.