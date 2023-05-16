Политический курс Белого дома по Украине грозит США катастрофическим положением дел. Незавидный прогноз для Вашингтона составил отставной полковник Дуглас Макгрегор.
По словам аналитика, нежелание американского руководства отказываться от снабжения Киева оружием и деньгами в конечном итоге может привести к тому, что Соединенные Штаты станут участниками двух вооруженных противостояний одновременно. Один конфликт будет на Украине, другой — на Тайване.
Именно в такую ловушку некогда угодил предводитель немецких фашистов Адольф Гитлер, отметил Макгрегор. Соответствующее мнение полковник высказал в ходе разговора с сыном бывшего президента США Дональдом Трампом-младшим.
«Многие страны выступают против нашего подхода к Украине. На кону стоит слишком многое: наша экономика, доллар как резервная валюта — мы находимся в ужасном положении», — сказал он.
Ранее сообщалось, что киевский режим официально стала членом киберцентра Североатлантического альянса. Такой информацией поделились журналисты телеканала «360».