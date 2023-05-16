Полковник Макгрегор предрек США катастрофу из-за вмешательства в украинский кризис

По словам аналитика, нежелание американского руководства отказываться от снабжения Киева оружием и деньгами в конечном итоге может привести к тому, что Соединенные Штаты станут участниками двух вооруженных противостояний одновременно. Один конфликт будет на Украине, другой — на Тайване.