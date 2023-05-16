Сторонники ПЦУ напали на прихожан при захвате храма в Киевской области

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) использовали физическую силу и избили прихожан при захвате храма святых апостолов Петра и Павла в селе Петропавловское Киевской области, который ранее принадлежал УПЦ, передает РИА Новости.
Представители ПЦУ подъехали к храму на нескольких автомобилях. Они преградили путь к настоятелю протоиерею Василию Бринзею, выкручивая ему руки. Также были заблокированы ворота.
Когда начали подходить прихожане, сторонники ПЦУ совершили нападение и нанесли телесные повреждения нескольким верующим.