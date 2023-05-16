Кабмин Германии приобрел оставшиеся от строительства «СП-2» трубы за 70 млн евро

Власти Германии купили трубы, который не были использованы в ходе строительства российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает Business Insider.
Сумма такого приобретения составила 70 млн евро. Как сообщается, трубы планируют использовать для проекта терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Германии. За счет них удастся соединить остров Рюген (объект находится неподалеку) и Лубмин (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания).
Также известно, что было куплено несколько тысяч труб, и данное решение власти Германии согласовали с США.