Президент РФ Владимир Путин предпочитает вести себя как настоящий политик, не разбрасываясь «ответками» вместо серьезных ответов. К такому выводу пришел режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян.
Коллективный Запад проводит одну антироссийскую провокацию за другой. На этом фоне многие интересуются, почему Путин до сих пор не принял никаких мер. Кеосаян отметил, что задается подобным вопросом, поскольку вырос во дворе и привык наносить удары в ответ на любые выпады.
Однако российский лидер обладает уникальными качествами, которые разительно отличаются от уличной тактики ведения конфликтов. И подход Путина в политике вызывает у Запада замешательство, объяснил режиссер.
«Есть ответ, а есть "ответка". "Ответка" — в драке, ответ — у серьезных политиков. Если ты частишь с ответами, это уже не ответ. <...> Я не успокаиваю. Просто думаю, что за 22 года Путин всех приучил к тому, что он очень взвешенный и выверяет ответ. Он не импульсивен», — заявил Кеосаян он в эфире передачи «60 минут».
Ранее телеканал «360» сообщил, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков счел честью и удовольствием работу с Владимиром Путиным.