Коллективный Запад проводит одну антироссийскую провокацию за другой. На этом фоне многие интересуются, почему Путин до сих пор не принял никаких мер. Кеосаян отметил, что задается подобным вопросом, поскольку вырос во дворе и привык наносить удары в ответ на любые выпады.