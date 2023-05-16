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Захарова загнала ООН в тупик после слов Буданова о ликвидации медийных лиц России

Политика
Захарова загнала ООН в тупик после слов Буданова о ликвидации медийных лиц России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление начальника Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова о ликвидации российских публичных и медийных лиц. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Буданов заявил, что киевскому режиму уже удалось «достать многих», в числе которых были и известные личности.

«Террористы. Те, кто оправдывает киевский режим и его спонсирует, — пособники террористов. В ООН опять не заметят?» — поинтересовалась Захарова.

Ранее покушение было совершено на писателя Захара Прилепина. В Нижегородской области 6 мая взорвалась машина, в которой он находился. Политик получил ранения ног.

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