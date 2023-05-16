Стало известно, какие экономические последствия ждут РФ при победе оппозиции на выборах в Турции

Победа оппозиции на выборах президента в Турции может негативно отразиться на экономическом сотрудничестве этой страны с Россией, передает РИАМО мнение ведущего научного сотрудника Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрия Морковкина.
Если оппозиция откажется от обширного сотрудничества с РФ и присоединится к антироссийской политике, то строительство совместного газового хаба может осложниться. Также импортные поставки могут быть заблокированы, а россияне рискуют лишиться отдыха в турецких отелях при введении запрета на авиаперелеты с турецкой стороны. Не стоит в этом случае ожидать и работы в Турции российской платежной системы «Мир».
Однако вместе с этим новому турецкому президенту от оппозиции нужно будет решить массу экономических проблем государства, среди которых — девальвация лиры, инфляция, рост потребительских цен, дефицит платежного баланса.