Стало известно, какие экономические последствия ждут РФ при победе оппозиции на выборах в Турции

Если оппозиция откажется от обширного сотрудничества с РФ и присоединится к антироссийской политике, то строительство совместного газового хаба может осложниться. Также импортные поставки могут быть заблокированы, а россияне рискуют лишиться отдыха в турецких отелях при введении запрета на авиаперелеты с турецкой стороны. Не стоит в этом случае ожидать и работы в Турции российской платежной системы «Мир».