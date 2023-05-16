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«Второе Приднестровье». Президент Молдавии намерена настроить Гагаузию против РФ

Ближнее зарубежье
«Второе Приднестровье». Президент Молдавии намерена настроить Гагаузию против РФ

Сотрудники молдавского национального антикоррупционного центра пришли с обысками в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Гагаузии. Полиция пытается изъять бюллетени, чтобы данные прошедших выборов не удалось отправить на утверждение в суд. По закону их должна подтвердить апелляционная палата Комрата, сообщает телеканал PRO TV.

Выборы главы (башкана) Гагаузии — автономного региона в составе Молдавии, который традиционно выступает за сближение с Россией — завершились в минувшее воскресенье, 14 мая. Победу с 52,36% голосов одержала кандидат от оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул. Первый этап состоялся 30 апреля.

После объявления предварительных результатов второго тура выборов политик вновь сообщила о намерениях «дальше дружить» с Россией. В частности, Гуцул заявила о готовности открыть молдавское представительство в Москве, а также провести переговоры о возобновлении экспорта сельхозпродукции в РФ.

«Второе Приднестровье». Президент Молдавии намерена настроить Гагаузию против РФ

Впрочем, официальный Кишинев практически открыто заявляет, что не намерен поддерживать устремления гагаузов. Спикер молдавского парламента Игорь Гросу ранее отмечал, что необходимо продолжать борьбу в регионе с российским влиянием. А по итогам выборов премьер республики Дорин Речан усомнился в их прозрачности, и сказал, что результаты следует признать недействительными.

«Похоже, режим Майи Санду решил пойти по беспределу и зачистить Гагаузскую автономию. Пусть не жалуется, когда получит в результате второе Приднестровье», — подчеркнул главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в Telegram-канале.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала решение Кишинева об отказе российскому посольству принять участие в наблюдении за выборами главы Гагаузии. Дипломат назвала этот шаг проявлением двойных стандартов. Подробнее — в материале «ПС».

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