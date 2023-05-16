«Второе Приднестровье». Президент Молдавии намерена настроить Гагаузию против РФ

Впрочем, официальный Кишинев практически открыто заявляет, что не намерен поддерживать устремления гагаузов. Спикер молдавского парламента Игорь Гросу ранее отмечал, что необходимо продолжать борьбу в регионе с российским влиянием. А по итогам выборов премьер республики Дорин Речан усомнился в их прозрачности, и сказал, что результаты следует признать недействительными.