«Второе Приднестровье». Президент Молдавии намерена настроить Гагаузию против РФ

Сотрудники молдавского национального антикоррупционного центра пришли с обысками в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Гагаузии. Полиция пытается изъять бюллетени, чтобы данные прошедших выборов не удалось отправить на утверждение в суд. По закону их должна подтвердить апелляционная палата Комрата, сообщает телеканал PRO TV.
Выборы главы (башкана) Гагаузии — автономного региона в составе Молдавии, который традиционно выступает за сближение с Россией — завершились в минувшее воскресенье, 14 мая. Победу с 52,36% голосов одержала кандидат от оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул. Первый этап состоялся 30 апреля.
После объявления предварительных результатов второго тура выборов политик вновь сообщила о намерениях «дальше дружить» с Россией. В частности, Гуцул заявила о готовности открыть молдавское представительство в Москве, а также провести переговоры о возобновлении экспорта сельхозпродукции в РФ.
Впрочем, официальный Кишинев практически открыто заявляет, что не намерен поддерживать устремления гагаузов. Спикер молдавского парламента Игорь Гросу ранее отмечал, что необходимо продолжать борьбу в регионе с российским влиянием. А по итогам выборов премьер республики Дорин Речан усомнился в их прозрачности, и сказал, что результаты следует признать недействительными.
«Похоже, режим Майи Санду решил пойти по беспределу и зачистить Гагаузскую автономию. Пусть не жалуется, когда получит в результате второе Приднестровье», — подчеркнул главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в Telegram-канале.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала решение Кишинева об отказе российскому посольству принять участие в наблюдении за выборами главы Гагаузии. Дипломат назвала этот шаг проявлением двойных стандартов. Подробнее — в материале «ПС».